В четырех районах Татарстана единороссы осмотрели объекты здравоохранения

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В четырех районах Татарстана представители «Единой России» посетили фельдшерско-акушерские пункты и другие объекты здравоохранения, открытые в рамках народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В селе Старые Ишли Дрожжановского района открылся модульный ФАП. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов, который отвечает за направление «Здоровье человека» в рамках реализации народной программы в Татарстане, и заместитель главы района, заместитель секретаря местного отделения «ЕР» Алексей Ярухин.

В фельдшерско-акушерском пункте предусмотрены акушерский и процедурный кабинеты, помещение для приема пациентов. Работа пункта соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый ФАП обслуживает 190 местных жителей, в том числе 17 детей школьного возраста. Прежде сельчане получали помощь в помещении, находящемся в здании школы. Этот кабинет не соответствовал современным стандартам и не мог обеспечить должный уровень комфорта. В новом ФАПе есть всё для оказания профессиональной медпомощи, а вход оборудован пандусом. Обслуживать земляков будет опытный фельдшер Айгуль Исхакова.

Всего в Дрожжановском районе сейчас насчитывается 38 ФАПов, в том числе 19 модульных. Запланирован капитальный ремонт четырех фельшерско-акушерских пунктов.

В Черемшанском районе официального открытия ждет ФАП села Верхняя Кармалка. Новый модульный ФАП включает функциональные комфортные кабинеты и оснащен необходимым оборудованием. Готовность сооружения оценил глава района и секретарь местного отделения партии Рамиль Айбатов. Сейчас ожидается получение лицензии на осуществление медицинской деятельности, после чего жители села смогут получить медпомощь в комфортных условиях.

В Бавлинском районе единороссы осмотрели Новочутинский фельдшеро-акушерский пункт. ФАП обслуживает село Новые Чути, где живут более 200 человек. В прошлом году в рамках народной программы партии здесь состоялся капитальный ремонт. Руководитель депутатской группы «Единой России» в Совете Салиховского сельского поселения Ильнур Хайруллин и исполнительный секретарь Бавлинского отделения партии Гульназ Галлямиева осмотрели кабинеты и оборудование, пообщались с фельдшером.

«Народная программа «Единой России» в направлении «Здоровье человека» работает над повышением продолжительности жизни, активное долголетие людей старших поколений. Сегодня в нашей стране большое внимание уделяется модернизации медицинских учреждений и повышению качества услуг в данной сфере. А партийные десанты должны контролировать реализацию данной программы на всех уровнях», – выразила уверенность Гульназ Галлямиева.

Гости не только увидели, как работает медпункт, но и поздравили фельдшера Гульнару Ямалиеву. На днях она отметила профессиональный праздник – День фельдшера. Ямалиева почти 30 лет решает проблемы со здоровьем местных жителей. Она не раз становилась для пациентов настоящим другом и советчиком. Партийцы пожелали медработнику крепкого здоровья и благополучия.

«Фельдшер – важная и нужная профессия. Гульнара Дамировна находится в постоянном контакте с жителями села, знает всех своих пациентов и их проблемы. Профессия фельдшера всегда пользовались огромным уважением – жители сельской местности обязаны здоровьем, а иногда и жизнью именно этому специалисту», – подчеркнул Ильнур Хайруллин.

В Лениногорском районе партдесант посетил межрайонный гериатрический центр, созданный при Шугуровской больнице. Он открылся два года назад, и за это время здесь нашли помощь около 1000 людей. Здесь занимаются профилактикой и лечением болезней людей пожилого возраста, в том числе инвалидов. Отделение рассчитано на 20 мест.

Для пожилых людей юго-востока республики центр стал настоящим домом, где они могут получить не только качественное лечение, но и тепло, поддержку, и возможность вернуться к полноценной жизни.

«Мы особенно гордимся тем, что все это стало возможным благодаря заботе и вниманию наших руководителей. Благодарим Раиса РТ Рустама Минниханова, министерства здравоохранения России и Татарстана за поддержку, которая дала шанс тысячам людей на восстановление здоровья и благополучия», – подчеркнул местный депутат от «Единой России» Радик Гафиятуллин.

В этом году в Татарстане планируется возвести 47 фельдшерско-акушерских пунктов. Тринадцать из них построят в рамках республиканской программы, а 34 – по национальному проекту.