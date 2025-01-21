В четырех районах Татарстана единороссы оценили ход работ на соцобъектах

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Представители «Единой России» проконтролировали ход организованных в рамках народной программы партии работ на социальных объектах в четырех районах Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

В Сабинском районе, в поселке городского типа Богатые Сабы на улице Мусы Джалиля, появится новый молодежный центр. Глава муниципалитета и секретарь местного отделения партии Раис Минниханов вместе с депутатом Сабинского городского поселения Расихом Хасановым оценил ход строительства.

Согласно проекту, двухэтажный молодежный центр разместится на участке в 8,2 тыс. кв. метров. Здание общей площадью почти 3 тыс. «квадратов» будет вмещать более 100 человек. На первом этаже появятся игровая зона, медпункт, батуты, скейт- и эйр-парки, а также зона амфитеатра и скалодром. На втором этаже будут расположены танцевальный зал, детская игровая комната и кабинеты администрации. Уже забиты сваи, производится заливка нижней части фундамента. Занимается работами ООО СФ «Таш».

В Кайбицком районе, в селе Большие Кайбицы, вручили медикам ключи от новых домов. В рамках реализации народной программы партии «Единая Россия» здесь построили два индивидуальных жилых дома. К двухэтажным зданиям подведены все инженерные коммуникации, выполнена чистовая отделка. На строительство было выделено около 10 млн рублей из муниципального бюджета.

Ключи семьям медицинских работников передал глава района и секретарь местного отделения партии Альберт Рахматуллин. Новоселье отпраздновали работающие в Кайбицкой центральной районной больнице врачи Юсуповы: терапевт Бари и акушер-гинеколог Гузель. В ЦРБ трудится и педиатр Айсылу Таулбаева. Ее муж Талгат — тракторист-машинист в компании «Август-Кайбицы».

В Бавлинском районе партийцы посетили объект народной программы, созданный в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Глава района и секретарь местного отделения «Единой России» Ильяс Гузаиров, секретарь первичного отделения «Восточное» Альберт Талипов ознакомились с работой комплекса по откорму крупнорогатого скота КФХ Исламгалиевых.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Комплекс возведен в 2024 году, он рассчитан на 1300 голов крупного рогатого скота. Сейчас здесь содержатся 700 голов, что составляет 60% от мощности. В текущем году планируется доукомплектовать ферму до полной мощности.

Глава Менделеевского района, секретарь местного отделения партии Радмир Беляев тоже проверил объекты народной программы. Он объехал площадки, которые должны обновиться в этом году.

«Одно из долгожданных событий этого года — капитальный ремонт детского сада №12 „Крепыш“. Детсад был построен в 1992 году и давно нуждался в реновации», — заметил Беляев.

Строителям предстоит обновить отделку, фасады, все коммунальные сети. Капитальный ремонт здания, включая благоустройство территории и монтаж технологического оборудования, обойдется в 132 млн рублей. Финансировать работы будут из республиканского бюджета и из средств АО «Аммоний». Пока дошкольное учреждение функционирует, а на время ремонта воспитанников примут детсады №11, 7, 2 и 6.

К капремонту готовится и спортивная школа «Батыр». На первом этапе здесь отремонтируют кровлю и входную группу здания.

Молодежный центр «Яшьлек» ждет второй этап обновления: преобразятся витражи, будет благоустроена территория, организована доступная среда.

«Продолжается реконструкция Краеведческого музея. Практически завершены штукатурные работы, замена кровли, реставрация кладки и покраска фасадов. Идет монтаж коммунальных систем. Вскоре начнется установка окон, витражей», — добавил глава муниципалитета.

Ранее «Единая Россия» внесла изменения в народную программу. Ее привели в соответствие с указами Президента РФ Владимира Путина о национальных целях до 2030 и 2036 годов. Обновленная народная программа дополнена 39 новыми положениями, теперь их 389.