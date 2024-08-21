В четырех районах РТ оценили ход строительства и ремонта объектов инфраструктуры

Футбольный стадион в Апастовском районе

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Апастовском, Высокогорском, Зеленодольском и Менделеевском районах Татарстана члены «Единой России» ознакомились с ходом строительства и капитального ремонта объектов спортивной и оздоровительной инфраструктуры. Работы ведутся в рамках народной программы партии, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

В Высокогорском районе после капитального ремонта открылся спортивный комплекс. Здание было построено в 1968 году и изначально использовалось как кинотеатр и сельский клуб. В конце 1990-х после переделки оно стало спорткомплексом, но тех пор не ремонтировалось (лишь в 2013-м там состоялся косметический ремонт в преддверии Универсиады).

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В церемонии открытия принял участие глава района и секретарь местного отделения «Единой России» Равиль Хисамутдинов. «Сейчас <...> это современный центр притяжения спортивной молодежи Высокогорского района. Здесь созданы все условия для качественного проведения различных кружков и занятий. Будем растить новых чемпионов!» — заявил он.

Глава Зеленодольского района и секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Афанасьев вместе с секретарем первичного отделения «Гагаринское-2» Динаром Нигматуллиным проверили ход капремонта детско-юношеской спортивной школы борьбы. Учреждение работает с апреля 2000 года. Раньше существовало только одно отделение — по греко-римской борьбе, но через восемь лет школа объединила все виды спортивной борьбы, развивающиеся в районе. Речь идет о спортивном самбо, дзюдо, татаро-башкирской национальной борьбе. Здесь занимаются примерно 700 воспитанников, их тренируют 16 специалистов.

Школа борьбы находится в здании на улице Карла Маркса. Первый этап капремонта завершился в 2023 году: тут обновили кровлю и два спортивных зала. В целом капремонт планируют завершить до конца августа текущего года. В общей сложности на него выделено около 50 млн рублей.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Апастовском районе продолжается строительство административного здания на футбольном стадионе — оно возводится по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Глава района и секретарь местного отделения партии Айрат Зиганшин вместе с депутатом Государственной Думы Ильдаром Гильмутдиновым проверил, как идет строительство. Вдобавок к уже имеющемуся футбольному полю запланировано создание беговых дорожек и мобильных трибун, полное благоустройство территории (включая организацию парковочных мест, площадок для высадки пассажиров, проездов, освещения и озеленения).

В Менделеевском районе руководитель муниципалитета и секретарь местного отделения партии Радмир Беляев ознакомился с ходом работ в конноспортивном комплексе «Фаворит». Конноспортивная школа существует с 2000 года, ее воспитанники занимаются троеборьем, конкуром и выездкой. В 2022-м спортсмены стали обладателями Кубка Татарстана по конкуру, они регулярно завоевывают призовые места на республиканских соревнованиях. Основное здание конюшни 1934 года постройки нуждалось в обновлении.

На преображение спорткомплекса из бюджета Татарстана выделили 27 млн рублей. Завершены работы по устройству и утеплению кровли, устройству бетонного пола и потолка, а также каменные и сварочные работы для каркаса загонов, обшивка стен и перегородок фанерой. Обеспечена огнезащита кровли и внутренних покрытий стен, установлены окна и светильники.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Менделеевске также продолжается реализация второго этапа строительства велодорожек, начавшегося еще в прошлом году. Планируется установка знаков пешеходного перехода и нанесения разметок. Близится к концу и благоустройство прилегающей территории.

В Ижевском сельском поселении Радмир Беляев побывал в санатории «Ижминводы», которому в этом году исполняется 100 лет. Приуроченный к юбилею ремонт учреждения завершается. Глава района осмотрел обновленные номера различных категорий. В санатории заменили потолки и двери, уложили плитку, покрасили стены, создали отмостки вокруг здания. Территорию глэмпинга обновили, по периметру соорудили забор в экостиле. В мангальной зоне хотят добавить беседки. Есть изменения и в организации питания в санатории: речь идет о системе шведского стола.

Недавно Беляев рассказал в своем Telegram-канале, что на территории санатория появится новый спа-центр. Такая идея была выдвинута на районном инвестиционном совете. Там предполагается создать парную, хаммам, несколько саун, кафе, зону отдыха с джакузи и купелью. Также могут появиться два подогреваемых бассейна, пара банных чанов и детская площадка на открытом воздухе.