В четырех новых школах Казани появятся дизайнерские столовые

В новом учебном году в столице Татарстана откроются четыре новые школы. Департамент продовольствия и социального питания Казани подготовил для каждой из них индивидуальный проект столовой с учетом профиля обучения. Об этом на деловом понедельнике сообщила глава департамента Рима Мухамедшина.

В частности, по словам спикера, школа по улице Гареева будет с уклоном в медицину и биологию, а школа в микрорайоне «Салават Купере» — с уклоном на физику и химию.

«В соответствии с этим мы разрабатываем паттерны для обеденных залов. В такой обстановке ученикам приятнее находиться, улучшается настроение, а с ним и аппетит», — уверена Мухамедшина.

Благодаря открытию новых школ появится 2,9 тыс. новых посадочных мест. «Всего со времени старта второго этапа реформы программы „Здоровое питание — детям“ благодаря проведению ремонтных работ и открытию школ количество посадочных мест в столовых увеличится более чем на 11 тысяч», — добавила докладчица.

К началу нового учебного года в Казани будет 164 новых школьных ресторана, что составляет 88% от общего числа столовых.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани откроется 19 модернизированных школьных столовых за 220 млн рублей.