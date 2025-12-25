news_header_top
Общество 25 декабря 2025 12:17

В четырех городах Татарстана прошли мастер-классы по игре на музыкальных инструментах

В рамках проекта «Ars Aeterna: Таланты на взлете» прошли мастер-классы в четырех городах Татарстана.

В октябре и ноябре 2025 года талантливые педагоги и исполнители из Казани провели занятия с учащимися ДМШ, ДШИ и музыкальных колледжей в Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске и Набережных Челнах.

Молодые музыканты получили новые знания и наставления от состоявшихся артистов. Также большое количество педагогов и детей приняли участие в мероприятиях в качестве слушателей.

Мастер-классы провели:

  • Заслуженный артист РТ, солист оркестра ТГАТОиБ им. М. Джалиля, преподаватель КМК им. И.В. Аухадеева Владислав Захаров (флейта);
  • преподаватель КМК им. И.В. Аухадеева, солист оркестра ТГАТОиБ им. М. Джалиля Алия Уразалиева (скрипка);
  • солистка Центра «Идиллия Арт», лауреат международных конкурсов Диляра Набиуллина (вокал);
  • солист оркестра Оперного театра им. М. Джалиля, художественный руководитель струнного квартета им. Н.Г. Жиганова, лауреат международных конкурсов Сергей Пономарев (виолончель);
  • преподаватель КГК им. Н.Г. Жиганова, лауреат международных конкурсов Ильназ Дудкин (баян, дирижирование).

Пять участников мастер-классов были отобраны для выступления на Гала-концерте Фестиваля, прошедшем 19 декабря в новом здании Театра имени Г. Камала.

Проект реализуется с использованием гранта ПАО «Татнефть».

Фото предоставлены Аделией Зарифуллиной

#мастер-класс #музыкальные инструменты
