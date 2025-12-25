В четырех городах Татарстана прошли мастер-классы по игре на музыкальных инструментах
В рамках проекта «Ars Aeterna: Таланты на взлете» прошли мастер-классы в четырех городах Татарстана.
В октябре и ноябре 2025 года талантливые педагоги и исполнители из Казани провели занятия с учащимися ДМШ, ДШИ и музыкальных колледжей в Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске и Набережных Челнах.
Молодые музыканты получили новые знания и наставления от состоявшихся артистов. Также большое количество педагогов и детей приняли участие в мероприятиях в качестве слушателей.
Мастер-классы провели:
- Заслуженный артист РТ, солист оркестра ТГАТОиБ им. М. Джалиля, преподаватель КМК им. И.В. Аухадеева Владислав Захаров (флейта);
- преподаватель КМК им. И.В. Аухадеева, солист оркестра ТГАТОиБ им. М. Джалиля Алия Уразалиева (скрипка);
- солистка Центра «Идиллия Арт», лауреат международных конкурсов Диляра Набиуллина (вокал);
- солист оркестра Оперного театра им. М. Джалиля, художественный руководитель струнного квартета им. Н.Г. Жиганова, лауреат международных конкурсов Сергей Пономарев (виолончель);
- преподаватель КГК им. Н.Г. Жиганова, лауреат международных конкурсов Ильназ Дудкин (баян, дирижирование).
Пять участников мастер-классов были отобраны для выступления на Гала-концерте Фестиваля, прошедшем 19 декабря в новом здании Театра имени Г. Камала.
Проект реализуется с использованием гранта ПАО «Татнефть».
Фото предоставлены Аделией Зарифуллиной