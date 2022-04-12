В четырех городах Татарстана планируется оптимизация маршрутов пассажирского транспорта. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«В этом году проводятся соответствующие процедуры для регулирования пассажирского транспорта. Именно для крупных городов республики – Альметьевска, Бугульмы, Зеленодольска, Лениногорска. Планируется оптимизация маршрутных сетей и дальнейшая разработка мероприятий по обновлению подвижного состава», – сказал докладчик.

Чукин уточнил, что специально разрабатывается документ транспортного планирования для этих городов для проведения необходимых мероприятий. «По результатам этого исследования будут приняты решения», – подчеркнул он.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства добавил, что в республике реализуется муниципальная маршрутная сеть в пригородном сообщении. Поддержано финансирование 243 муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 39 муниципалитетах.