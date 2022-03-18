В четырех городах РТ внедрят пилотные проекты по формированию новой маршрутной сети

Пилотные проекты по формированию новой маршрутной сети будут внедрены в Бугульме, Лениногорске, Альметьевске и Зеленодольске. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Тимур Никонов на совещании с главами районов.

«Четыре пилотных проекта, где будет формироваться работа по-новому, – это Бугульминский, Лениногорский, Альметьевский и Зеленодольский районы. Это нужно, чтобы понять, какой пассажиропоток имеется, как выстроена логистика, какие наиболее оптимальные маршруты. И на основании этого будет сформирована маршрутная сеть», – рассказал докладчик.

Никонов добавил, что, например, в Альметьевске есть два вида транспорта – троллейбус и автобус. «Один вид транспорта не должен воровать пассажиров у другого, логистика должна выстраиваться таким образом», – отметил он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов уточнил, что «четыре муниципалитета, которые попали в этот список, очень проблемные». «Мы на них отработаем систему выстраивания новых маршрутных сетей. Используем научный подход. Надеемся, что в течение пяти лет эти решения позволят нам организовать там муниципальные перевозки. На эти цели выделено около 40 млн рублей на четыре города», – подчеркнул он.