В четырех городах и районах Татарстана зарегистрировано наибольшее число безработных

За девять месяцев этого года в службы занятости населения Татарстана обратились более 98 тыс. человек, были поставлены на учет в качестве ищущих работу 74 тыс. человек. Об этом сообщили в Минтруде РТ.

«За указанный период трудоустроены 48 тыс. человек, в том числе 34 тыс. незанятых граждан. На 19 октября выше среднереспубликанского значения уровень безработицы в Бавлинском, Нурлатском и Камско-Устьинском районах, а также в Казани. Ниже среднереспубликанского значения уровень безработицы в Актанышском, Мензелинском, Буинском и Алексеевском районах», — отметили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день общая численность безработных по республике составляет 15,3 тыс. человек, что на 23 тыс. человек меньше, чем на начало года. Наибольшее число безработных зарегистрировано в крупных городах – Казани и Набережных Челнах, а также в Нижнекамском и Альметьевском районах.