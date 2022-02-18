В четыре раза реже в прошлом году в РТ подозреваемых помещали под домашний арест

В 2021 году в Татарстане в четыре раза реже подозреваемых помещали под домашний арест. Об этом сегодня на отчетной конференции судей РТ рассказал председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

Также, по словам Гилазова, незначительно снизилось число ходатайств о заключении подозреваемых под стражу. Кроме того, суды республики рассмотрели порядка 1300 ходатайств об условно-досрочном освобождении, четверть из них были удовлетворены.