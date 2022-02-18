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Происшествия
18 февраля 2022  09:30
Елена Саляхова

В четыре раза чаще в 2021 году дела в Татарстане рассматривали суды присяжных

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В 2021 году в Татарстане в четыре раза чаще рассматривали суды присяжных. Об этом сегодня на отчетной конференции судей РТ рассказал председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

По словам Гилазова, в прошлом году в районные суды республики поступило 18 дел с присяжными заседателями, которые успели вынести семь приговоров. При этом пять человек получили сроки, четыре были оправданы. 

«В Верховный Суд Татарстана в прошлом году поступило шесть дел. Вынесено пять приговоров, в которых семь человек было осуждено. Оправданных нет», — добавил Гилазов.

#суд
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