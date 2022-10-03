В четвертый состав Молодежного правительства Татарстана вошел 21 человек

В Татарстане утвердили четвертый состав Молодежного правительства. В него вошли 21 человек из 20 ведомств республики, об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«До старта заявочной компании мы четко определили, что Молодежное правительство – это молодежный общественный совет при Кабинете министров республики, который помогает, общается с молодежью и вносит актуальные проблемы молодежи для их решения», – рассказала она.

Кондратьева отметила, что заявочная кампания для кандидатов в четвертый состав Молодежного правительства республики стартовала 27 июня. Всего было подано 179 заявок от молодых лидеров со всего Татарстана. В этом году в голосовании приняли участие свыше 10,5 тыс. человек.

«В процессе конкурса кандидаты прошли персональный ассессмент, который позволил выявить управленческие и профессиональные компетенции каждого. На основе результатов определились финалисты, в последующем они были приглашены на очный этап. В частности, на должность председателя Молодежного правительства было проведено собеседование – встречу провела [заместитель Премьер-министра РТ] Лейла Фазлеева», – подчеркнула Кондратьева.

Так, работа членов Молодежного правительства будет выстроена по направлениям, в том числе анализ и информирование молодежи о государственных программах и мерах поддержки, реализация актуальных проектов, включение молодежи в формирование программ, а также ведение собственных проектов.

«В новом составе Молодежного правительства были сформированы рабочие группы. Если ранее у каждого советника был свой проект, то теперь советники объединятся в рабочие группы для реализации масштабных межведомственных проектов», – рассказала председатель Молодежного правительства РТ Елена Багаева.

По словам спикера, если ранее количество советников достигало 40 человек, то в новом составе у каждого министерства по одному представителю. Отличается и состав – теперь советниками стали представители студенческих отрядов, члены молодежного парламента, волонтеры, врачи, психологи, инженеры и другие.

«Это интересные и активные люди, которые готовы служить на благо общества, республики и молодежи. Ключевой задачей министерств и ведомств Молодежного правительства – помочь советникам в продвижении проектов», – подчеркнула Багаева.

Перед новыми членами Молодежного правительства стоит много задач: актуализация нравственных ценностей среди молодежи, участие по внеурочных занятиях в школах Татарстана, формирование любви к родине в рамках встреч советников со студентами вузов, проведение акций и семинаров для студентов, а также развитие сотрудничества Молодежного правительства с молодежью дружественных стран.

«Конечной нашей целью является создание площадки кадрового резерва, реализация проектов, работа с молодежью, продуктивное межведомственное взаимодействие», – отметил советник председателя Молодежного правительства по вопросам экономики Эльдар Хуснуллин.