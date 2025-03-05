В четверг в Республиканском центре крови состоится донорская акция

Завтра, 6 марта, с 8:00 до 12:00 в Республиканском центре крови состоится весенняя донорская акция. Об этом сообщили в горздраве Казани.

Стать донором крови и спасти чью-то жизнь могут жители Казани старше 18 лет весом более 55 кг, не имеющие противопоказаний к донации. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

Доноров будет ждать праздничная весенняя атмосфера и приятные сувениры.

Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться по ссылке.