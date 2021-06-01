В двух районах Казани 3 июня запланировано отключение воды

Казанский «Водоканал» отключит воду в ряде домов в Кировском и Ново-Савиновском районах. Отключение запланировано на четверг, 3 июня.

Так, из-за подключения двух водопроводов в Кировском районе без воды останутся жители домов по адресам:

Горьковское шоссе, 100, 102, 103, 118а, 160, 160 корпус 1.

Их краны будут перекрыты до 5:00 4 июня.

В Ново-Савиновском районе будет проводиться замена трубопровода и запорной арматуры. В результате 3 июня с 9:00 до 23:00 воду перекроют в следующих домах:

пр.Ф.Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, б, 89, 91, 91а, б, 93, 95, 97, 97а, б, в, 97а/1, 99, 101, 103, 105, 105 корпуса 2 и 3; 107, 109, 109а, 111 (школа №170), 111 корпус 1,

ул.Мусина, 70, 72, 74, 74а (детский сад №384), 76, 78, 80,

ул.Чуйкова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, б, в, 31, 31а, б, 33, 33а (детский сад №388), 33б, в, г; 35, 35а, б, в, г, 35 корпус 1, 35а корпус 1, 37, 39, 39а, б, в.

В «Водоканале» добавили, что конкретных адресов размещения цистерн с привозной водой не будет. Они будут выезжать согласно поступающим заявкам. Вызвать машину можно будет по телефону: +7(843)231-62-60.

