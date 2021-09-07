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Ру Тат
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7 сентября 2021  17:26

В четверг Путин встретится с Лукашенко и проведет заседание оргкомитета «Победа»

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В четверг у Президента России Владимира Путина запланирован напряженный график. Так, он примет участие в двусторонних переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко, саммите БРИКС и проведет заседание оргкомитета «Победа».

«Помимо рабочего визита президента Белоруссии (Александра) Лукашенко — это будут двусторонние переговоры. Потом большая пресс-конференция, — поделился планами главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков. — Запланированы еще несколько мероприятий, в том числе и саммит БРИКС в режиме видеоконференции. И соберет на заседание российский оргкомитет „Победа“».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры российского и белорусского лидеров запланированы на 9 сентября.

#Путин Владимир #переговоры
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