В четверг протоиерей Андрей Ткачев встретится с верующими в Казани

В четверг, 24 ноября, известный проповедник и миссионер протоиерей Андрей Ткачев встретится с казанскими верующими в культурном центре «Сайдаш» на Ершова, 57а.

Он проведут беседу на тему «Духовный выбор человека и глобальные вызовы современности», после чего все пришедшие смогут задать вопрос протоиерею.

Начало в 18.00, вход свободный. Мероприятие организовано отделом религиозного образования и катехизации Казанской епархии по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, сообщили в пресс-службе епархии.