В честь юбилея КГМУ более двух тысяч студентов поучаствовали в массовой зарядке

Более 2000 студентов и преподавателей Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) приняли участие в массовой зарядке, которая состоялась в Парке Горького.

К участникам присоединились известные спортсмены – волейболист казанского «Зенита» Евгений Рукавишников, обладатель Кубка и Суперкубка России, а также хоккеист Дмитрий Юдин из «Ак Барса», мастер спорта России и двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Фото: © КГМУ

Традиционная акция «Мы здоровы! Присоединяйтесь!» прошла в честь 210-летия Казанского государственного медицинского университета.

Ректор КГМУ Алексей Созинов подчеркнул важность мероприятия: «Наша миссия - донести идею ответственного отношения к своему личному здоровью и здоровью общества. Следите за собой, своими близкими - занимайтесь зарядкой, откажитесь от курения и алкоголя, правильно питайтесь. Все это делает нас более здоровыми, не таблетка, а ответственное и бережное отношение!».