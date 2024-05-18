Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В честь юбилея КГМУ более двух тысяч студентов поучаствовали в массовой зарядке
Более 2000 студентов и преподавателей Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) приняли участие в массовой зарядке, которая состоялась в Парке Горького.
К участникам присоединились известные спортсмены – волейболист казанского «Зенита» Евгений Рукавишников, обладатель Кубка и Суперкубка России, а также хоккеист Дмитрий Юдин из «Ак Барса», мастер спорта России и двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Традиционная акция «Мы здоровы! Присоединяйтесь!» прошла в честь 210-летия Казанского государственного медицинского университета.
Ректор КГМУ Алексей Созинов подчеркнул важность мероприятия: «Наша миссия - донести идею ответственного отношения к своему личному здоровью и здоровью общества. Следите за собой, своими близкими - занимайтесь зарядкой, откажитесь от курения и алкоголя, правильно питайтесь. Все это делает нас более здоровыми, не таблетка, а ответственное и бережное отношение!».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»