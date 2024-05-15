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Общество 15 мая 2024 11:30

В честь юбилейного KazanForum прошла церемония гашения памятной марки

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В честь юбилейного XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» в почтовое обращение выпущен конверт с символикой этого мероприятия. Сегодня на официальном открытии форума состоялась церемония гашения памятной марки.

Согласно почтовым правилам, перед отправлением письма на его марку ставится оттиск календарного штемпеля, марка гасится. Штемпель содержит информацию о форуме и также выпущен специально к этому событию.

В церемонии гашения марки приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Абдулхади Ибрагим Лахвейж, директор «Татарстан почтасы» Ильнур Махмутов.

Ключевая тема XV KazanForum – «Доверие и сотрудничество». Его цель – укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов России и стран ОИС, а также содействие развитию институтов исламской финансовой системы в РФ.

В этом году в работе форума принимают участие представители более 80 государств, включая 40 стран-членов ОИС, а также 83 регионов России.

Видео: © Надежда Гордеева/«Татар-информ»

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