В честь Яблочного спаса Казанская епархия передала осужденным ИК-2 яблоки

Фото: © УФСИН по РТ

В праздник Яблочного спаса пациенты больницы для осужденных при ИК-2 УФСИН России по РТ получили благотворительную помощь от Казанской епархии. Об этом сообщает пресс-служба пенитенциарного ведомства.

Вместе с помощником начальника УИС по работе с верующими Альбертом Шамсуновым и временно исполняющим обязанности начальника ИК-2 Ренасом Гильмутдиновым председатель отдела по тюремному служению Казанской епархии Евгений Гаврилкин посетил медицинское учреждение, где пообщался с пациентами, рассказал им о празднике, дал наставления и благословил сотрудников.

В больницу для осужденных отец Евгений передал освященные плоды нового урожая в качестве благотворительной помощи от Казанской епархии.