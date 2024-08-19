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В честь Яблочного спаса Казанская епархия передала осужденным ИК-2 яблоки
В праздник Яблочного спаса пациенты больницы для осужденных при ИК-2 УФСИН России по РТ получили благотворительную помощь от Казанской епархии. Об этом сообщает пресс-служба пенитенциарного ведомства.
Вместе с помощником начальника УИС по работе с верующими Альбертом Шамсуновым и временно исполняющим обязанности начальника ИК-2 Ренасом Гильмутдиновым председатель отдела по тюремному служению Казанской епархии Евгений Гаврилкин посетил медицинское учреждение, где пообщался с пациентами, рассказал им о празднике, дал наставления и благословил сотрудников.
В больницу для осужденных отец Евгений передал освященные плоды нового урожая в качестве благотворительной помощи от Казанской епархии.
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