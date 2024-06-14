В честь Сабантуя малышей из роддома Альметьевска выписали в национальной одежде

В честь праздника Сабантуй малышей из Альметьевского роддома выписывали в татарских национальных костюмах. Их сшили специально для необычной выписки.

Образы девочек дополнили калфаки, а мальчиков — тюбетейки. Сохранение культурного наследия особенно важно в Год семьи, заявили в пресс-службе Альметьевского района РТ.

В ходе беседы с «Татар-информом» в администрации уточнили, что эта идея возникла у фотографа Диляры Эстриной, которая проводит съемку новорожденных в роддоме.

Сабантуй — это не только праздник урожая, но и семейный праздник. В рамках Года семьи Сабантуй в Альметьевске был посвящен теме «Счастливое детство». Для детей и взрослых на центральном Майдане прошли творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, соревнования на силу, ловкость и скорость, музыкальные баттлы и фестиваль красок холи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Сабантуй 2024 года в Казани пройдет на трех площадках.