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В честь Рождества в одном из казанских ТЦ выступили церковные хоры
Сегодня в казанском торговом центре «Мега» прошел концерт православных хоровых коллективов. Организовал мероприятие Миссионерский отдел Казанской епархии. Таким образом духовенство поделилось с жителями города Рождественским настроением в дни проведения Святок.
Святки – это святые дни, которые длятся от Рождества до Крещения. В эти дни по традиции проводят народные гуляния с песнями и колядками.
В торговом центре выступили три хоровых коллектива – «Русь» из Елабуги, «Притча» Раифского монастыря и ансамбль «Варвара» Варваринского храма Казани. Они исполнили основные церковные и светские произведения, в том числе традиционные колядки. Все эти произведения посвящены празднованию Рождества Христова, отметил руководитель Миссионерского отдел Казанской епархии иерей Александр Ермолин.
«Православие – это огромная традиция и культура. Именно через красоту Богослужения, красоту церковного пения очень просто соприкоснуться с Богом и понять Православие красиво, глубоко и интересно. Лично для меня было радостно, что люди пришли в торговый центр и смогли прикоснуться к частичке Православия и увидеть, что Православие – это радость. Я желаю всем радости во Христе родившемся в этом мире. Хотелось бы отдельно выразить слова благодарности торговому центру за взаимодействие», – рассказал он.
Концерт вызвал большой интерес посетителей у ТЦ, люди останавливались, чтобы посмотреть выступления хоров, снимали происходящее на видео. Для многих концерт стал приятным сюрпризом, ну а кто-то специально пришел, заранее узнав, что сегодня здесь будут выступать православные коллективы.
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