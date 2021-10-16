В честь празднования 300-летия Прокуратуры России в Куюках заложена аллея из 300 деревьев

16 октября в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана заложена аллея из саженцев рябины, сосны и ели. Масштабное событие состоялось в честь празднования 300-летия Прокуратуры России.

«Сегодня в деревне Куюки, на территории технологического лицея „Алгоритм“ прошла посадка деревьев. Акция была посвящена 300-летию Прокуратуры России. Были посажены 300 деревьев. Это рябина, сосна, ель и кустарники. Участие в массовой посадке приняли сотрудники Прокуратуры республики и Министерства лесного хозяйства. На месте закладки аллеи была установлена табличка», — рассказали в пресс-службе.

Акция состоялась при участии заместителя прокурора РТ Олега Даминова, заместителя министра лесного хозяйства РТ Раиса Гумерова и главы Пестречинского района Ильхама Кашапова.

Как отметил заместитель прокурора РТ Олег Даминов, в этот прекрасный солнечный день сотрудники ведомств республики с удовольствием участвуют в мероприятии, посвященном образованию Прокуратуры России. В следующем году, 12 января, этому ведомству будет 300 лет.

Глава района, приветствуя участников акции, отметил, что высадка проводится на территории новой школы, которую с нетерпением ждали жители деревни Куюки.

«Благодаря руководству республики, всех ведомств на сегодняшний день здесь обучается более 1,7 тыс. детей. Сегодняшняя акция — еще раз подтверждение тому, что если мы соберемся вместе, то можем сделать очень многое. Я всем желаю позитивного настроения», — отметил Кашапов.

Положительные эмоции получили все участники акции. Некоторые пришли с внуками, как заместитель татарского природоохранного межрайонного прокурора Роза Халмуратова. По ее словам, это очень хорошее и замечательное дело. «Дай Бог, чтобы саженцы пошли в рост!» — сказала она.

В полном составе, во главе со своим руководителем, приняли участие и сотрудники прокуратуры Пестречинского района. Всех участников угощали горячей кашей и чаем.

Деревья были высажены по всей территории школы. Так, например, саженцам елей по 8 — 10 лет.

«Ученики лицея не принимали участие в акции из-за неблагополучной эпидситуации, однако позднее для них будет проведена акция по уходу за саженцами, где дети узнают, как вырастить настоящее дерево. За первоклассниками закрепят определенную аллею, а каждое дерево за определенным учеником», — поделились с ИА «Татар-информ» в пресс-службе.