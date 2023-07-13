В честь праздника обретения Казанской иконы пройдет фестиваль «Казанские дни»

В честь праздника обретения Казанской иконы в Музее Казанской епархии с 15 по 22 июля пройдут концерты духовной музыки, лекции и ярмарки. Фестиваль «Казанские дни» приурочен к 444-летию со дня обретения чудотворного образа Казанской иконы Богоматери, который отметят 21 июля.

Праздничные мероприятия будут посвящены истории православных святынь, иконописным традициям, особенностям архитектуры храмов в Казанском крае. В музее Казанской епархии в дни проведения фестиваля пройдут концерты духовной музыки, круглые столы, мастер-класс и лекции.

Все мероприятия, кроме концертов, можно будет посетить бесплатно.

Стоит отметить, что один из концертов состоится 17 июля. На благотворительном концерте «От барокко до рока» выступят народная артистка Республики Северная Осетия – Алания и Чеченской Республики Нина Шестопалова и лауреат международных конкурсов Андрей Шестопалов. Средства, вырученные на мероприятии, будут направлены на помощь семьям участников СВО. Начало мероприятия в 19.00.

Кроме того, данному событию посвящен фестиваль «Дни белого цветка», который пройдет в Казани с 18 по 23 июля. В эти дни июля состоятся просветительские лекции, выставки творческих работ и благотворительная ярмарка. На фестивале также будет организован сбор средств на нужды семей мобилизованных татарстанцев.