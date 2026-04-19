Руc Тат
19 апреля 2026

В честь побед штангистов из РФ на ЧЕ будет звучать гимн европейской федерации

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми в случае побед российских спортсменов на церемонии награждения будет звучать гимн Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом «ТАСС» сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России.

В организации пояснили, что такая практика связана с выступлением россиян в нейтральном статусе.

Континентальное первенство пройдет в Грузии с 19 по 26 апреля. Российские и белорусские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

#чемпионат европы #тяжелая атлетика #Грузия
Дуэт Рамазановых: «Работать на эстраде становится все труднее. Остаются самые сильные»

18 апреля 2026
«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

18 апреля 2026
