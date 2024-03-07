В честь Международного женского дня в Казани прошел концерт «Свет моей любви»

Сегодня в преддверии Международного женского дня в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева состоялся праздничный концерт «Свет моей любви». Это дебютный сольный концерт Руслана Закирова — молодого певца, лауреата международных конкурсов, педагога Казанской консерватории, солиста Казанской городской филармонии.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Сегодня мы дарим нашим прекрасным дамам музыкальный подарок. У меня была цель сделать нечто новое, интересное, звучащее. У нас жанр classical crossover — своеобразный синтез, гармоничное сочетание элементов классической музыки и поп[-музыки], электронной музыки. И не случайно мы выбрали в качестве названия концерта „Свет моей любви“, поскольку все композиции будут посвящены именно этой теме», — пояснил Руслан Закиров.

Музыкает отметил, что в программу праздничного вечера вошли мировые хиты популярной вокальной классики, известные песни о любви, арии и романсы известных татарских композиторов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Песни будут исполняться на пяти языках — татарские, русские, испанские, итальянские и английские. Подготовка шла практически два месяца, я отслушал около 40 концертов различных исполнителей со всего мира, чтобы выбрать самые лучшие композиции. Я счастлив, что мою идею все поддержали. Большая работа была проделана вместе с саунд-продюсером Юрием Федоровым. Вместе мы придумали интересные переходы, создали оркестровки классических хитов, долго размышляли над репертуаром», — сказал певец перед выступлением, раскрывая некоторые детали.

Руслан Закиров выступил в содружестве с симфоническим оркестром Казанской консерватории под управлением Евгения Афанасьева и Юрием Федоровым — саунд-продюсером и композитором, руководителем Yummy Music Band. Кроме того, к студенческому оркестру присоединились известные казанские музыканты Татьяна Максимова и Булат Хисматов.