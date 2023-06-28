В честь Курбан-байрам мухтасибаты в районах Татарстана проведут семейные праздники

Фото: пресс-служба ДУМ РТ.

В городах и районах Татарстана стартуют общегородские семейные праздники в честь праздника Курбан-байрама, которые организуют местные мухтасибаты. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Отмечается, что гостей ждут различные конкурсы, викторины, эстафеты, игры и спортивные состязания, также предусмотрены торговые точки и места для чаепития.

Так, в столице республики праздник пройдет рядом с мечетью «Гаиля». Для детей организуют веселые игры, эстафеты, мастер-классы, юные гости смогут попрыгать на батутах, прогуляться на пони, поездить на паровозах. Также гости смогут поесть вкусный плов.

В Старо-Татарской слободе в 17 стартует «Курбан фест». В программе — праздничные выступления, гонки на катамаранах, театрализованные представления, мастер-классы, детский городок и многое другое. А 30 июня в мечети «Ахмадзаки» в 14 часов состоится детский Сабантуй.

Кроме того, семейные праздники будут организованы в Елабужском, Чистопольском, Лениногорском, Агрызском, Бугульминском, Бавлинском, Альметьевском, Буинском, Зеленодольском, Арском, Мамадышском, Муслюмовском, Сабинском, Сармановском районах.