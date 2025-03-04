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Общество 4 марта 2025 17:55

В честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова на Меше пройдет акция «Рыбе — быть!»

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Зимняя природоохранная акция «Рыбе — быть!» (Балык —улсын!)» в честь Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова, пройдет 9 марта в Лаишевском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Светлана Ахметзянова.

«Природоохранная акция по спасению рыбы в Лаишевском районе на Меше пройдет в честь ее бывшего активиста — ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова. Фронтовик участвовал в природоохранной акции в 2019 и в 2020 годах, он лично объяснял значимость проведения данного мероприятия в зимний период школьникам», - отметила она.

В этому году участниками природоохранной акции станут сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и рыболовы-любители.

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Борис Кузнецов до конца своих дней был активным рыболовом, переживал за сохранение рыбных запасов республики. Он скончался в ноябре 2020 года.

#рыбе быть #госкомитет рт по биологическим ресурсам #борис кузнецов
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