В честь Дня России по улицам столицы Кипра пронесли 50-метровый флаг

В четырех городах Кипра, включая столицу, прошли праздничные мероприятия в честь Дня России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Русский дом в Никосии.

К празднованию присоединились Пафос, Лимасол и Ларнак, организовав автопробеги с российскими триколорами.

Самая масштабная акция прошла в столице Никосии. Участники прошествовали с 50-метровым флагом России по улицам города до площади Элефтериас. Там исполнили гимн нашей страны и всех поприветствовал советник-посланник посольства на Кипре Андрей Панюхов.

Затем празднование продолжилось концертом российских и кипрских музыкантов, исполнивших патриотические и праздничные песни, прозвучали выступления активистов из числа общественных деятелей.

«Более двух тысяч человек, собравшихся на площади, скандировали лозунги в поддержку России», — добавили в Русском доме.