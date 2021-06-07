В День России на Кремлевской набережной в Казани выступит певица МакSим и прогремит салют

12 июня — в честь Дня России — в Казани выступит певица МакSим. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления культуры Азат Абзалов.

На праздничном концерте, который пройдет на Кремлевской набережной, также выступит музыкант Андрей Державин и заслуженный артист Татарстана Айдар Галимов. Концерт начнется в шесть часов вечера.

Также в этот день пройдет множество патриотических мероприятий — это флешмобы, лектории, творческие лаборатории, мастер-классы, концерты «За Родину!», «За Россию!», театрализованные спектакли, интерактивные программы, этнофестиваль «Таба».

В десять вечера столица Татарстана осветится праздничным салютом. Увидеть его можно будет у акватории реки Казанка: как у Центра семьи «Казан», так и с Кремлевской набережной.