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Общество
12 июня 2022  23:15

В честь Дня России Дворцовый мост в Петербурге подсветили в цвета флага

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В День России в Санкт-Петербурге Дворцовый мост и чугунные опоры Большого проспекта Петроградской стороны подсветили цветами символа государства – флага России.

В связи с географическими особенностями Северной столицы, а именно белыми ночами, 713 световых элементов зажглись в 23.15 для достижения оптимального эстетического эффекта.

«Художественная подсветка главной городской переправы дополняет световой облик города в праздничные дни», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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