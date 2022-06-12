В честь Дня России Дворцовый мост в Петербурге подсветили в цвета флага

В День России в Санкт-Петербурге Дворцовый мост и чугунные опоры Большого проспекта Петроградской стороны подсветили цветами символа государства – флага России.

В связи с географическими особенностями Северной столицы, а именно белыми ночами, 713 световых элементов зажглись в 23.15 для достижения оптимального эстетического эффекта.

«Художественная подсветка главной городской переправы дополняет световой облик города в праздничные дни», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.