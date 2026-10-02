В честь Дня пожилых людей в ДДНТ провели мастер-класс по танцам народов Кавказа

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В казанском Доме дружбы народов Татарстана по случаю Международного дня пожилых людей состоялся мастер-класс, посвященный танцам народов Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Женщины серебряного возраста не только наблюдали за выступлением, но и учились танцевать, впитывая ритмы и пластику кавказских народов. Ведущим выступил художественный руководитель ансамбля кавказского танца «Вардзиа» Бехруз Мавлонов.

Специалист познакомил пришедших на занятие с основными элементами кавказских танцев – лезгинки, кавказской хороводной и других, рассказал об истории и символике движений, а также о значении танца в традиционной культуре народов Кавказа.

«Изюминка кавказских танцев – она вся разная. Например, в чеченском, в ингушском танце девушка более плавная, она плывет, красиво, нежно танцует. Дагестан – аварский танец: наряду с парнями ногами делают ковырялки, выплескивают все эмоции и показывают, что могут так танцевать», – отметил Мавлонов, связав специфику дагестанских танцев с историей (при уходе мужчин на войну защищать дома оставались женщины).

Ведущий не ограничился хореографией Северного Кавказа, вспомнив и о Южном. «Аджарский танец, гандагана, – это Батуми, Черное море, и они танцуют именно плавные танцы, как море, как волна», – подчеркнул он.

Под живую национальную музыку участницы освоили базовые шаги, выучили простые связки и попробовали себя в коллективном исполнении. Бехруз Мавлонов помогал гостьям осваивать ритм и пластику, объясняя особенности мужской и женской манеры исполнения. Завершился мастер-класс общим танцем, объединившим всех участниц.

«Подобные мероприятия способствуют укреплению межнационального согласия, сохранению культурного многообразия и формированию уважительного отношения к традициям разных народов, населяющих Россию», – прокомментировали событие в Министерстве культуры РТ.