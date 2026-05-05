В честь Дня Победы в Казани пройдет акция по бесплатному оказанию юридической помощи

Дом дружбы народов Татарстана

Завтра, 6 мая, в Доме дружбы народов Татарстана в честь предстоящего Дня Победы будет организован день бесплатной правовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Специалисты профильных ведомств, федеральных структур и надзорных органов будут консультировать и оказывать юридическую помощь с 9 до 13 часов.

Речь идет о консультациях по вопросам гражданского, трудового, жилищного и семейного права. В частности, интересующимся будут даны разъяснения по льготам, выплатам и социальной поддержке. Также жителям республики окажут помощь в оформлении документов и дадут советы по взаимодействию с государственными органами.

Чтобы получить необходимую информацию, необходимо взять с собой паспорт и документы по актуальному вопросу, заранее сформулировать, что именно интересует, и не стесняться задавать вопросы – это бесплатно и анонимно.

Место проведения акции – Дом дружбы народов Татарстана (Казань, ул. Павлюхина, д. 57).