В честь Дня флага «Молодая Гвардия» устроила заезд на аквабайках и флайбордах

В день государственного флага Российской Федерации «Молодая Гвардия Единой России» провела необычную акцию: устроила заезд по Волге на аквабайках и флайбордах с большими флагами России и дымовыми шашками красного, голубого и белого цветов. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Мы решили таким образом привлечь внимание к одному из важнейших праздников страны и поздравить с ним жителей России. Волга была тоже выбрана неслучайно — это одна из главных и самых красивых рек нашей страны», — рассказал Динар Бариев, руководитель регионального штаба МГЕР.

Кроме того, сегодня провели подготовительный субботник в Азнакаеве (завтра там установят флаг в самой высокой точке Татарстана). Активисты окрасили беседку в цвета российского и республиканского флагов, установили новые мусорные контейнеры и информационные таблички на трех языках – татарском, русском и английском.