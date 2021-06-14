В честь Дня донора казанская телебашня окрасится в алый цвет

Сегодня, 14 июня, в честь Всемирного дня донора крови телевышка в Казани окрасится в алый цвет. Об этом сообщает пресс-служба Радиотелевизионного передающего центра Республики Татарстан.

Алую подсветку филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети включит «в знак солидарности и поддержки донорства крови». Увидеть ее жители и гости города смогут вечером, с 20 до 22 часов.

Всемирный день донора крови приурочен ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868–1943). В 1930 году он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека. Памятная дата была установлена в 2005 году.

Лозунг Всемирного дня донора крови в 2021 году — «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Особый акцент в рамках кампании этого года делается на роли молодежи в обеспечении запасов безопасной крови.