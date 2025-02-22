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СВО 22 февраля 2025 13:18

В честь 80-летия Победы в Татарстане вручат медали почти 8 тыс ветеранам

В честь 80-летия Победы в Татарстане вручат медали почти 8 тыс ветеранам
Фото: Елена Фенина/ «Татар-информ»

Медали в честь 80-летия победы в Татарстане вручат почти 8 тыс человек. Об этом сегодня на заседании республиканских организационных комитетов по проведению Года защитника Отечества рассказала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Юбилейные медали "80 лет Великой Победы" предстоит вручить 7839 человек. На сегодняшний день уже вручены 2795 медалей», – рассказала Лейла Фазлеева.

На сегодняшнем заседании, которое проходит в «Казань Экспо» присутствуют первые лица Татарстана. С приветственным словом выступил Раис республики Рустам Минниханов.

«В те суровые годы вся страна объединялась для защиты от захватчиков. Этот год войдет в историю, в первую очередь, как год празднования 80-летия Великой Победы. Сегодня все сыны Татарстана мужественно отстаивают интересы страны в ходе проведения специальной военной операции», – заявил Рустам Минниханов.

В память о военнослужащих, погибших в зоне СВО, он объявил минуту молчания.

После заседания в «Казань Экспо» пройдёт праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества, на котором состоится награждение участников СВО.

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