В честь 80-летия Победы в городах Татарстана выступает ансамбль Росгвардии
В Татарстан приехал Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Концертный тур, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продлится в республике до 20 июня.
Ансамбль уже выступил в Зеленодольске и Казани, а впереди следующие концерты:
- 14 июня – районный Дом культуры в Лаишево (начало в 16:00)
- 18 июня – эстрадная площадка ипподрома в Елабуге (начало в 18:00)
- 20 июня – Органный зал в Набережных Челнах (начало в 18:00)
Вход на мероприятия бесплатный.