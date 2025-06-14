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Общество 14 июня 2025 13:37

В честь 80-летия Победы в городах Татарстана выступает ансамбль Росгвардии

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В честь 80-летия Победы в городах Татарстана выступает ансамбль Росгвардии
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В Татарстан приехал Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Концертный тур, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продлится в республике до 20 июня.

Ансамбль уже выступил в Зеленодольске и Казани, а впереди следующие концерты:

- 14 июня – районный Дом культуры в Лаишево (начало в 16:00)

- 18 июня – эстрадная площадка ипподрома в Елабуге (начало в 18:00)

- 20 июня – Органный зал в Набережных Челнах (начало в 18:00)

Вход на мероприятия бесплатный.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

#росгвардия #концерты #ансамбль
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