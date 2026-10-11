В честь 80-летия Патриарха Кирилла будет поставлена опера «Кирилл и Мефодий»

Оперу «Кирилл и Мефодий» представят вниманию зрителей в Большом зале Московской консерватории 20 ноября, по случаю 80-летнего юбилея Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«Музыкальное приношение готовят Московский Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, Хор Санкт-Петербургской духовной академии и концертный симфонический оркестр Московской консерватории. Основана опера на подлинных исторических событиях. Либретто написано по житию равноапостольных Кирилла и Мефодия — проповедников христианской веры, создателей славянской азбуки и переводчиков священных книг», — написал Карманов в МАКС.