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Культура 11 октября 2026 13:04

В честь 80-летия Патриарха Кирилла будет поставлена опера «Кирилл и Мефодий»

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Оперу «Кирилл и Мефодий» представят вниманию зрителей в Большом зале Московской консерватории 20 ноября, по случаю 80-летнего юбилея Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«Музыкальное приношение готовят Московский Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, Хор Санкт-Петербургской духовной академии и концертный симфонический оркестр Московской консерватории. Основана опера на подлинных исторических событиях. Либретто написано по житию равноапостольных Кирилла и Мефодия — проповедников христианской веры, создателей славянской азбуки и переводчиков священных книг», — написал Карманов в МАКС.

#патриарх Кирилл #опера #православие
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