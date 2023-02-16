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В честь 50-летия отрядов юных инспекторов в Татарстане запускают конкурс «Голос ЮИД»
В этом году 6 марта исполнится 50 лет со дня создания юных отрядов инспекторов движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
В сообщении говорится, что движение ЮИД – важный и эффективный элемент профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
В честь юбилея Госавтоинспекция республики и ГБУ «БДД» запускают конкурс «Голос ЮИД». Условия конкурса максимально просты:
- заполнить доступную по ссылке регистрационную форму;
- прикрепить к ней видеоклип о деятельности отряда ЮИД.
Заявки, заполненные руководителями отрядов ЮИД, будут приниматься вплоть до 6 марта 2023 года. Победителей ждут памятные подарки.
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