В честь 50-летия отрядов юных инспекторов в Татарстане запускают конкурс «Голос ЮИД»

В этом году 6 марта исполнится 50 лет со дня создания юных отрядов инспекторов движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В сообщении говорится, что движение ЮИД – важный и эффективный элемент профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В честь юбилея Госавтоинспекция республики и ГБУ «БДД» запускают конкурс «Голос ЮИД». Условия конкурса максимально просты:

- заполнить доступную по ссылке регистрационную форму;

- прикрепить к ней видеоклип о деятельности отряда ЮИД.

Заявки, заполненные руководителями отрядов ЮИД, будут приниматься вплоть до 6 марта 2023 года. Победителей ждут памятные подарки.