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Общество 20 февраля 2025 20:50

В честь 23 Февраля Казанская телебашня включит праздничную подсветку

В честь 23 Февраля Казанская телебашня включит праздничную подсветку
Фото: kzn.ru

В честь Дня защитника Отечества Казанская телебашня включит архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РТ – филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с 17.30 до 23.00 23 февраля. На световом панно будут транслироваться три надписи: «С Днем защитника Отечества!» на фоне камуфляжной расцветки, «23 февраля – День защитника Отечества!» на фоне георгиевской ленты и «2025 – Год Защитника Отечества!» на фоне российского триколора.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.

#День защитника Отечества #казанская телебашня
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