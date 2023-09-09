В честь 195-летия со дня рождения Льва Толстого в Казани возложили цветы к его памятнику

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в честь 195-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого в Казани возложили цветы к памятнику классика, стоящему в сквере, который также носит его имя. Участие в церемонии приняли сотрудники Национального музея РТ, студенты, педагоги и школьники, а также ценители творчества писателя и мыслителя.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Отрадно, что среди гостей, участвующих в празднике, находится и молодежь. Толстой помимо своей писательской деятельности был неравнодушен к просвещению детей. Мы помним созданные им на собственные средства школы для крестьянских ребят. Он писал педагогические статьи и сочинения для детей, детские журналы. Этого человека по праву можно назвать педагогом и наставником», — заявила председатель Русского национально-культурного объединения Татарстана Ирина Александровская.

По мнению Александровской, гениальность классика проявляется не только в художественной, но и в философской составляющей его наследия. Она назвала Толстого великим просветителем русского народа, а также настоящим воплощением чести и мужества.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Заведующая музеем Льва Толстого в Татарстане Лия Бушканец напомнила, что жизнь классика напрямую связана с Татарстаном. Именно здесь прошли его юношеские годы. В 1841 году, после смерти родителей, будущий писатель, которому тогда было 13 лет, переехал в Казань к родственникам.

Бушканец также заметила, что каждый студент Казанского университета должен гордиться тем, что Лев Толстой до 19 лет обучался в его стенах.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«На нашей земле прошло становление Льва Николаевича. Здесь он формировался как личность. В Казани сохранилось и восстановлено немало памятных мест, связанных с именем писателя. У молодого поколения есть отличная возможность прикоснуться к истории, побывать в местах, где он работал над своим творчеством», — сказал начальник Управления национального образования Минобрнауки РТ Ильгиз Халиков.

После возложения цветов к памятнику научные сотрудники Национального музея РТ провели для гостей экскурсию по толстовским местам Казани.