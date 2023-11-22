В Черном море уничтожили четыре катера ВСУ

Четыре украинских безэкипажных катера уничтожили в западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, безэкипажные суда обнаружили 22 ноября в западной части акватории. Катера следовали в направлении Крыма.

«Все обнаруженные цели были уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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