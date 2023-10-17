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Руc Тат
СВО 17 октября 2023 21:44

В Черном море уничтожили беспилотный катер ВСУ

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В Черном море был ликвидирован беспилотный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня вечером морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины.

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#спецоперация на Украине
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