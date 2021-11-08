В Черном море прошли учения по поиску подлодки условного противника

Корабли Черноморского флота России во взаимодействии с противолодочным вертолетом провели учения по поиску подводной лодки условного противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

«Экипажи малых противолодочных кораблей „Ейск“ и „Касимов“ Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М», — пояснили в пресс-службе.

Во время учений экипажи кораблей тренировались в поиске субмарины и слежении за ней, а также отрабатывали атаку подводной цели с применением торпедного и реактивно-бомбового оружия.

Кроме того, они выполнили ряд задач противовоздушной обороны на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели.

Маневры были организованы после захода в Черное море эсминца «Портер» и штабного корабля «Маунт Уитни» ВМС США. Силы Черноморского флота следят за действиями американских кораблей.