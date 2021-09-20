В Черном море начались учения ВМФ с участием 20 боевых кораблей

Около 20 боевых кораблей и подводных лодок вышли в Черное море на учения Военно-морского флота России, передает радио Sputnik.

Наблюдать за совершаемыми маневрами предполагается при помощи беспилотников.

Военным кораблям предстоит отработать поиск и уничтожение подводных лодок и отражение воздушных атак условного противника, а затем нанести удар по его береговому командному пункту.

В учениях задействуют ракетные и противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики, вспомогательные и спасательные суда, а также самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота.