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В Черном море на мине подорвался балкер, перевозивший из Одессы зерно
В Черном море в прошлый четверг на мине подорвалось судно Georgia S, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, судно перевозило пшеницу под флагом Либерии. Направлялось оно из порта Южный, который расположен в Одесской области Украины, когда получило повреждения в открытом море.
Предполагается, что корабль был поражен плавающей морской миной. По информации фирмы MarineTraffic, которая специализируется на отслеживании судов, балкер направлялся в румынскую Констанцу.
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