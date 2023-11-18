В Черном море на мине подорвался балкер, перевозивший из Одессы зерно

В Черном море в прошлый четверг на мине подорвалось судно Georgia S, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, судно перевозило пшеницу под флагом Либерии. Направлялось оно из порта Южный, который расположен в Одесской области Украины, когда получило повреждения в открытом море.

Предполагается, что корабль был поражен плавающей морской миной. По информации фирмы MarineTraffic, которая специализируется на отслеживании судов, балкер направлялся в румынскую Констанцу.