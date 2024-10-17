В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ

В Черкассах неизвестные ворвались в храм канонической Украинской православной церкви и открыли стрельбу по прихожанам, передает РИА Новости.

Согласно информации Союза православных журналистов (СПЖ), около ста человек в камуфляже и масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ примерно в три часа ночи, когда там проходила ночная литургия. Нападавшие выгнали гостей из храма, конфисковали у них мобильные телефоны и воспрепятствовали записи происходящего, а также уничтожили системы видеонаблюдения. Кроме того, злоумышленники похитили из храма деньги, документы, компьютеры и иконы.

В конце сентября СПЖ уже сообщал о попытке захвата данного храма, однако тогда прихожанам удалось отстоять собор.