В Череповце опровергли сообщения об утечке серной кислоты после атаки беспилотников

Сообщения об утечке серной кислоты после удара беспилотников в ночь на воскресенье, 26 апреля, по промышленной зоне Череповца не соответствуют действительности. Об этом заявил глава города Андрей Накрошаев, разместивший видеообращение в своем Телеграм-канале.

«По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце в период с 25 по 27 апреля превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано», – сообщил мэр.

Он уточнил, что утром 27 апреля специалисты надзорного ведомства по заявлению гражданина выехали к дому №13 по улице Металлургов. В результате превышения ПДК вредных веществ не обнаружены.

Накрошаев заверил также, что сейчас ситуацию постоянно мониторит гидрометеорологическое бюро Череповца на шести постах наблюдения.

Мэр добавил, что отсутствие превышений ПДК опасных соединений подтвердил директор центра по защите населения и территории по ЧС Владимир Менников. Ситуация находится на личном контроле руководителя Вологодской области Георгия Филимонова, подчеркнул Андрей Накрошаев.

В ночь на 26 апреля в небе над Череповецкой индустриальной зоной были сбиты 14 БПЛА. При этом во время атаки дронов оказался поврежден трубопровод с серной кислотой, находящийся на территории азотного комплекса «Аммиак-3». Комплекс принадлежит входящему в группу «Фосагро» АО «Апатит» и производит аммиак и азотные удобрения, а также другие вещества, которые могут применяться в том числе в качестве сырья для боеприпасов.

По данным руководителя региона Георгия Филимонова, возгорания не произошло, а утечку быстро ликвидировали. Пострадали десять человек (в основном они получили ожоги). Шестерых пострадавших госпитализировали, а один из них, получивший осколочные ранения, был прооперирован.