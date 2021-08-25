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Ру Тат
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25 августа 2021  17:40
Полина Шевчук

В Черемшанском районе в пруду нашли тело мужчины, пропавшего три дня назад

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В Черемшанском районе в пруду нашли тело мужчины, пропавшего три дня назад

Как было установлено, 22 августа 60-летний житель села Лашманка ушел из дома и пропал. Спустя двое суток на берегу местного пруда были найдены личные вещи пропавшего.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сегодня к сотрудникам ЗПСО №7 за помощью в поисках татарстанца обратились полицейские. Обследовав пруд, спасатели нашли тело мужчины в 25 метрах от берега на глубине 3,5 метра. Погибшего подняли на поверхность, доставили на берег, где передали полицейским.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Стоит отметить, что купание в данном пруду запрещено, на берегу имеется запрещающий аншлаг.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

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