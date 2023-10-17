В Черемшанском районе Татарстана высадили яблоневый Сад памяти

Фото: © редакция газеты «Безнен Чирмешэн» («Наш Черемшан»)

В селе Новое Ильмово Черемшанского района Татарстана возле дома-музея поэта Порфирия Афанасьева заложили «Белый сад памяти». Активисты высадили 99 саженцев колоновидной яблони. Сад создан в честь участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и участников спецоперации.

«Сегодня мы делаем очень доброе дело – закладываем “Белый сад памяти”, – сказал глава района Рамиль Айбатов. – Он расположен рядом с домом-музеем нашего выдающегося земляка, поэта Порфирия Афанасьева. Надеемся, что в дальнейшем здесь будут проводиться и Афанасьевские чтения, и сюда будут приезжать не только жители района, но и со всей страны».

Участник СВО Ирек Сагиров, который сейчас находится в очередном отпуске, также присутствовал на закладке сада. «Надеюсь, мы победим и скоро вернемся в родные края», – сказал он. Пользуясь случаем, боец поблагодарил жителей района за посылки с самым необходимым и душевные письма.

Один из гостей мероприятия, генеральный продюсер республиканского фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий Туманов выразил мнение, что закладка сада – «историческое, уникальное событие, памятный день». «Надеемся, что все саженцы в саду приживутся, дадут урожай», – сказал он и поблагодарил главу района за инициативу.

В мероприятии приняли участие генерал-майор, инспектор Центрального военного округа Минобороны РФ Анатолий Молостов, представители районного отделения «Единой России», Ассамблеи народов Татарстана, «Движения Первых», волонтеры и местные жители, сообщает редакция газеты «Безнен Чирмешэн» («Наш Черемшан»).

Фото: редакция газеты «Безнен Чирмешэн» («Наш Черемшан»)