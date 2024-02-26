В Черемшанском районе Татарстана открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся сегодня в селе Утыз Имян Черемшанского района Татарстана. С началом работы этого ФАПа медицинское обслуживание местных жителей выйдет на новый уровень, заявил на церемонии открытия вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

«Знаковое событие для вашего села. С открытием этого пункта медицинское обслуживание жителей станет еще качественнее и оперативнее», — выразил уверенность министр.

Шагиахметов добавил, что с каждым годом Черемшанский район становится всё привлекательнее. Он также напомнил, что в Татарстане действуют многочисленные республиканские и федеральные программы и национальные проекты, по которым в прошлом году было построено и отремонтировано свыше 4 тыс. различных объектов.

Глава Черемшанского района Рамиль Айбатов в свою очередь поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве фельдшерско-акушерского пункта, после чего вручил награды работникам ФАПа.

Еще одним знаменательным событием для Утызимянского сельского поселения стала передача новому фельдшерско-акушерскому пункту служебного автомобиля Lada Largus.

После торжественного перерезания ленты перед новым ФАПом состоялся небольшой концерт с вокальными и хореографическими номерами, в котором приняли участие местные артисты и творческие коллективы.