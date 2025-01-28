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Происшествия 28 января 2025 14:27

В Черемшанском районе сотрудников местного отделения ГИБДД судят за взятку

В Черемшанском районе прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении двоих сотрудников местного отделения ГИБДД. Им предъявлено обвинение в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По материалам следствия, с августа по октябрь 2021 года начальник местного отделения ГИБДД вымогал взятку в 34 тысячи рублей с грузоперевозчика за освобождение от штрафов и свободный проезд. Его подчиненный таким же образом вымогал деньги у двух компаний, получив от одной 167 тысяч, от другой — 142 тысячи рублей.

В прокуратуре добавили, что уголовные дела в отношении троих взяткодателей также направлены в суд.

#взятка
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